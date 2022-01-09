Türkiye Gazetesi

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, 51 yıldır aktif olan Derveze kraterinde büyük miktarda gazın yandığını ve durumun hem çevreye hem de insanların sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

SÖNDÜRÜLMESİ İÇİN TALİMAT VERDİ

Önemli bir kaynağın heba olduğunu belirten Berdimuhamedov, hükûmete, bilim insanlarını bir araya getirerek gerekirse yabancı uzmanlardan da destek alarak yangını söndürmek için yollar arama talimatı verdi.

1971’DEN BERİ SÖNMEDİ

Eski Sovyetler Birliği döneminde jeologların çalışmaları sırasında yanlışlıkla oluşan kraterin ateşi 1971’den bu yana hiç sönmedi. Krater aynı zamanda ülkeye gelen turistlerin ilgisinde çekiyor.

51 yıldır aktif olarak yanıyor.

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