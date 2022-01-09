Türkiye Gazetesi

İngiltere’de nisan ayına kadar hükümete bağlı Aşı Görev Gücü’ne başkanlık eden Dr. Clive Dix, artık koronavirüse grip gibi muamele edilmesi gerektiğini ifade etti. Omicron varyantının gripten daha hafif seyrettiği ümidini dile getiren Dix, ‘yeni normal’e dönülmesi çağrısında bulundu ve bundan sonra virüsün yayılmasını önlemeye çalışmak yerine hastalığın tedavisine odaklanılması gerektiğini söyledi. Halen ilaç firması C4X Discovery’nin yöneticiliğini yapan Dix, hatırlatma dozundan sonra İngiltere’de aşılama faaliyetlerine de derhal son verilmesini istedi.

Uzman isimler araştırdı: Koronavirüs için en riskli ve risksiz yerler Dünyada hızla yayılan Omicron varyantı endişesi yaşanırken, İngiltereli bilim adamları koronavirüs için en riskli yerleri açıkladı. Çalışmaya göre alışveriş merkezi ve marketler, virüsün bulaştığı en tehlikeli mekanlar arasında ilk sırada yer aldı.