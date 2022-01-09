Türkiye Gazetesi

Omicron varyantı komşumuz Yunanistan'ı da vurdu. 10 milyon nüfusa sahip ülkede dün 38 bin yeni vaka görüldü. Bu durum spor müsabakalarına da yansıdı. Çok sayıda futbolcu koronaya yakalandı. Bunun üzerine Süper Lig ve Süper Lig 2’de mücadele eden takımlar, virüs yüzünden kadrolarının eksildiğini bildirdi. Ardından Yunanistan Futbol Federasyonu, Süper Lig’de 17. hafta ve Süper Lig 2’de ise 12. hafta karşılaşmalarını ileri bir tarihe erteledi. Federasyon, bugün sadece Volos NFC - Panathinaikos karşılaşmasının oynanacağını açıkladı.

Öte yandan korona sebebiyle bu hafta liglerde sadece 2 maç oynanırken Süper Lig’de OFI - Pas Giannina maçı 1-1, Süper Lig 2’de ise Kallithea - Panathinaikos II maçı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.



Uzman isimler araştırdı: Koronavirüs için en riskli ve risksiz yerler Dünyada hızla yayılan Omicron varyantı endişesi yaşanırken, İngiltereli bilim adamları koronavirüs için en riskli yerleri açıkladı. Çalışmaya göre alışveriş merkezi ve marketler, virüsün bulaştığı en tehlikeli mekanlar arasında ilk sırada yer aldı.



ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor Koronavirüs vakası ABD'de de artmaya devam ediyor. Omicron varyantı ile pozitif sayısı yükselirken ölümler de arttı. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1841 artışla 833 bin 989'a yükseldi.