Türkiye Gazetesi

90'lı yıllarda çıkardığı hitlerle dünya genelinde şöhrete ulaşan, 2018 yılında ise Müslüman olduğunu açıklaması ile gündeme gelen İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, büyük bir acı ile sarsıldı. 55 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcının 17 yaşındaki kayıp oğlu, ölü olarak bulundu.

KENDİSİ DE SIK SIK ORTADAN KAYBOLUYORDU

Müslüman olmadan önce sık sık ortadan kaybolarak sevenlerini endişelendiren O'Connor, ailesine intihar edeceğini söyleyerek büyük bir korku ve paniğe neden oluyordu.

En son 2016 yılında ailesine kendisini bir köprüden atacağını söyledikten sonra ortadan kaybolan şarkıcı polis ekiplerini de seferber etmişti. Ailesinin yaşadığı korku ve paniği, oğlunun kaybolması ile yaşayan O'connor sosyal medya hesabından oğluna seslenerek kendisiyle iletişime geçmesini söylemişti.

O'Connor paylaşımında, "Shane senin hayatın çok değerli. Sensiz benim dünyam yıkılır. Sen benim kalbimsin. Lütfen kendine zarar verme." demişti.

Shane, O'Connor'ın dört çocuğundan biriydi.

"ONU ÖRNEK ALMAYIN"

Çağrısına cevap alamayan ünlü şarkıcı acı haberle yıkılırken, oğlunun vefat haberini sosyal medya hesabından açıkladı. O'Connor paylamışında,

"Benim hayatımın ışığı, güzel oğlum dünya mücadelesini bitirmeye karar verdi. Huzur içinde uyusun ve kimse onu örnek almasın. Bebeğim benim. Seni çok seviyorum, lütfen huzur içinde yat." ifadelerini kullandı.

Sinead O'Connor ortadan kayboldu 1990'lı yıllara damga vuran İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor ortadan kayboldu. Ailesi canına kıymasından korkuyor.