ABD’de yangın paniği, 54 kişi hastaneye kaldırıldı. New York'ta yer alan Bronx bölgesinde 19 katlı bir apartmanın 3’üncü katında yangın çıktı.
CAN KAYBI YOK YARALI ÇOK
Kısa sürede büyüyen yangında ilk belirmelere göre can kaybı olmadığı ve en az 54 kişinin yaralandığı bildirildi. New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) tarafından yapılan açıklamada, yangına yaklaşık 200 itfaiyeci ile müdahale edildiği belirtildi.
Amerika'da 19 katlı bina yandı, 54 kişi yaralandı
09.01.2022 - 22:34 | Son Güncelleme: 09.01.2022 - 22:46
Türkiye Gazetesi
Amerika'nın New York kentinde 19 katlı bir apartmanın 3’üncü katında meydana gelen yangında 54 yaralanarak hastanelik oldu.
ABD’de yangın paniği, 54 kişi hastaneye kaldırıldı. New York'ta yer alan Bronx bölgesinde 19 katlı bir apartmanın 3’üncü katında yangın çıktı.
Etiketler : ABD,newyork,yangın,
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