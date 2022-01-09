Türkiye Gazetesi

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yer alan turizm kenti Capitolio’daki Furnas Gölü’nde teknelerin üzerine dev kaya parçasının düşmesi sonucu meydana gelen faciada can kaybı arttı. Minas Gerais İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, itfaiye, polis ve Brezilya Donanması tarafından yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu kayıp 2 kişinin daha vücut parçalarına ulaşıldığı ve incelenmek üzere polis ekiplerine teslim edildiği duyuruldu.

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Açıklamada, faciada kaybolan tüm kişilerin bulunduğu ifade edilerek, can kaybının 10’a yükseldiği ve hayatını kaybedenlerin cesetlerinin bulunması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Yaralanan 32 kişiden 2’sinin hastanede tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Turistik gezi faciayla sonlandı: Dağ üzerlerine yıkıldı Brezilya'nın güneydoğusundaki bulunan Minas Gerais isimli eyaletinde, turistlerin gezinti yaptığı 3 teknenin üzerine büyük bir kaya parçası devrildi. Feci olay sonrası 2 kişi hayatını kaybetti, 32 kiş yaralandı.

Pakistan’da kar faciası: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak öldü Pakistan’da aşırı kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Özellikle Pakistan’ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle 21 kişi araçlarında mahsur kaldı. Araçlarının içinde yardım bekleyen 21 kişi donarak hayatını kaybetti. Bin aracın mahsur kaldığı bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.