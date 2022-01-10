Türkiye Gazetesi

İngiltere Çevre Bakanlığı, yaban kuşlarının hayat alanını geliştirmek için Midlands bölgesinde Rutland Doğa Koruma Alanı’ndaki göletin suyunu boşalttı. Suların çekilmesiyle göl tabanında dev bir deniz canavarı fosili bulundu. 180 milyon senelik iskeletin ichthyosaur türüne ait olduğu belirlendi.

İngiltere'de bulunan fosil üzerinde çalışmalar

"BU MUAZZAM BİR CANAVAR"

Ülkede şimdiye kadar tam halde bulunan en büyük iskelet 10 metre uzunluğunda. İskeletin kafası da 1 ton ağırlığında. Rutland Doğa Koruma Alanı’ndan Joe Davis (48), “Meslektaşlarım, rezervuarın çamurlu dibinde gördüklerinin önce boru olduğunu düşünmüş. Paleontologlar ve ekibimiz tüm iskeleti ortaya çıkardıklarında ve bir traktör kullanarak onu kaldırdıklarında hayvanın büyüklüğü ortaya çıktı. Bu muazzam bir canavar” dedi.

İngiltere tarihinin en büyük fosil keşiflerin biri yapıldı

Paleontologlar, iskelet kaldırılmadan önce etrafında 14 gün boyunca kazı çalışması yaptı. Bunun, İngiltere fosil tarihinin en büyük keşiflerinden biri olduğu bildirildi.

Çin'de 102 bin yıllık dev panda fosili bulundu Çin’in güneybatısındaki Guicou eyaletinde, 102 bin yıllık dev bir panda fosiline rastlandı.

Manisa'da 10 yaşındaki kız milyonlarca yıllık fosil bulmuş olabilir Manisa’nın Yunusemre ilçesinde babasıyla tarladan dönerken üzerinde dişler bulunan fosil olduğu düşünülen kayayı bulan 10 yaşındaki kız çocuğu durumu babasına göstermesi üzerine fosile benzer yapı incelenmek üzere muhafaza altına alındı.