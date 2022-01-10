Türkiye Gazetesi

İspanya koronavirüs salgınından bu yana en çok zorlu mücadele veren ülkelerden biriydi. Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği son 3 günlük Covid-19 verilerine göre, salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 202 artışla 90 bin 136 oldu.

OMİCRON VAKALARI ARTTIRDI

Omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarının artmaya devam ettiği İspanya'da 7 Ocak'tan bu yana 292 bin 394 yeni vaka tespit edilerek, toplam vaka sayısı da 7 milyon 457 bin 300'e çıktı. Son 14 gün temel alınarak hesaplanan her 100 bin kişide tespit edilen ülkedeki vaka sayısı ortalaması ise 2 bin 989'a yükseldi.

EN FAZLA VAKA NAVARRA, BASK VE ARAGON'DA

İspanya'nın kuzeyindeki Navarra, Bask ve Aragon bölgeleri en fazla vaka sayılarının görüldüğü yerler olarak öne çıkıyor.

2 BİN 200 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Ülkede mevcut durumda 2 bin 200'ü yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 496 Covid-19 hastası hastanede tedavi görüyor. Covid-19 hastalarının yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı yüzde 24'te bulunuyor.

Salgına yakalanan ve ev karantinasında olan sağlık personeli sayısında artış olmasından dolayı hastanelerde personel sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor. Başbakan Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada, yeni vaka sayılarındaki artışın ocak ayı boyunca sürmesi ve şubatta inişe geçmesinin beklendiğini söylemişti.



İspanya 10 günlük karantina süresini 7 güne indirdi İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, Covid testi pozitif çıkanların zorunlu karantina süresinin 10 günden 7 güne indirildiğini duyurdu.



Covid-19’un Omicron mutasyonu İspanya’ya sıçradı Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonu, İspanya'nın başkenti Madrid'de de görüldü.