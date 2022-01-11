Türkiye Gazetesi

Endonezya’nın Orta Cava bölgesinde Samet Wahyudi (38) isimli adam, çocuğuna dünyada bir benzeri olmayan isim verdi. Wayhudi’nin şimdi 5 aylık olan oğlunun ismi: İstatistiksel Bilgi İletişim Ofisi. Oğluna çalıştığı yerin ismini veren adam, nişanlısı Linda’yla da doğacak çocuğuna bu ismi vereceği şartıyla evlenmiş. İsim, kayınbiraderlerinin tepkisini çekti. Wahyudi, bu ismi resmi belgelere geçirmeyi de başardı.

İSMİ RESMİ BELGELERDE DE GEÇİYOR

Bebeğin doğum belgesinde de bu ad var. Wahyudi, 2003’ten beri çalıştığı kurumun kendisinin ikinci evi olduğunu, çok sevdiği için bu ismi oğlunda yaşatmak istediğini söyledi. Aile, çok uzun olduğu için günlük hayatta bebeğe “Dinko” lakabıyla sesleniyor. Çocuğa ilginç isim vermek son zamanlarda Endonezya’da moda oldu. 12 yaşındaki bir çocuk da ABCDEF GHIJK Zuzu ismini taşıyor. Covid aşısı yaptırmak için çocuklarını götürdükleri hastane görevlileri isme şaşırmış, babası da ispatlamak için çocuğun kimlik kartını göstermek zorunda kalmıştı.

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