Türkiye Gazetesi

İskoçya’da bilgisayar oyunları geliştiren Just Add Water firmasının CEO’su Stewart Gilray, 51 yaşında Covid-19’dan öldü.

Gilray’ın 20 Aralık’ta hastalığa yakalandığı ama tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

İĞNE KORKUSUNDAN AŞI OLMADI

İskoç yöneticinin ölümünde iğne korkusuyla Covid aşısı yaptırmamasının da etkili olduğu ifade edildi.

Acılı eşi Bec, “Stewart iğneden çok korkardı. Tüm ciddi hastalıklarına rağmen 25 senede sadece bir kez kan tahlili verdi” dedi ve insanları Covid aşısı yaptırmaya çağırdı. İki çocuk babası Gilray, hastanedeyken “Covid-19 korkunç bir hastalık. Kimsenin bu hastalığa yakalanmasını istemem” demişti.

İğne korkusu onu sosyal medya fenomeni yaptı İğne yaptırmak istemeyen çocuk, sosyal medyanın yeni fenomeni oldu.