Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sırasında genelde otomotiv firmalarının satışlarında düşüş yaşanırken lüks araç satışlarında ise aksine artış meydana geldi.

Lüks arabalar üreten Rolls-Royce geçen sene 5.586 araç sattı. Bu, şirketin 117 senelik tarihinde görülen en yüksek rakam.

Lüks markanın fiyatları 233.000 sterlinden (4.400.000 TL) başlıyor.

Şirketin bazı modellerinin fiyatı ise 432.000 sterlini (8.100.000 TL) buluyor.

"ERTELEMEK YERİNE HAREKETE GEÇTİLER"

Rolls-Royce Motor Cars CEO'su Torsten Müller-Ötvös, satışlarındaki patlamanın sebebini şu sözlerle açıkladı: “Çoğu insan, salgında yakınlarının ölümüne şahit oldu. Bu da onları hayatın kısa olduğu düşüncesine sevk etti. Böylece ileriye ertelemek yerine daha iyi bir hayat sürmeyi hemen istediler.”

6,5 milyonluk Rolls-Royce Türkiye’de çıkmadan bitti Geçen yıl İngiltere’nin başkenti Londra’da görücüye çıkan yeni Rolls-Royce Phantom, Türkiye’de ilk defa sergilendi.

Üretilen en pahalı Rolls-Royce 1920 ve 1930’larda özel siparişle üretilen Rolls-Royce modellerinden ilham alan 103EX Vision, otomobil gündeminin en çok konuşulan modeller arasında yer alıyor.

Elmas kaplı Rolls-Royce Dünyanın lüks araç üreticilerinden Rolls-Royce, Bespoke araçların tüm detaylarını sergileyerek araca güvenini gösterdi.