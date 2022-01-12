Türkiye Gazetesi

Taliban’ın 15 Ağustos 2021’de yönetimi devralmasından bu yana Afganistan halkının yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Griffiths “Ülkedeki insani durum karşısında halkın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için daha büyük planlar yapmamız gerektiğini görüyoruz” dedi. Griffiths, bu çerçevede Afganistan’ın her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak “Afganistan için 4,4 milyar dolarlık yardım kampanyası başlatıyoruz. Bu miktar, tek bir ülke için başlatılmış insani yardım kampanyalarının en yükseği ve 2021’de toplanılan paradan üç kat daha fazladır” ifadesini kullandı. Griffiths “Söz konusu miktar, ülkedeki bütün insani ihtiyaçları karşılayacak niteliktedir” dedi.

Ruslar, Afganistan'da petrol ve doğal gaza yatırım yapmayı planlıyor Rus yatırımcılar, Afganistan'da petrol ve doğal gaz alanında yatırım yapmaya hazırlanıyor.