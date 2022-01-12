Türkiye Gazetesi

Tanzanya'nın güneyindeki Mbeya bölgesinde ölen yakınlarını gömmek isteyen 4 kişi, mezar kazarken hayatlarını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan yetkililer, hayatını kaybeden 4 kişinin yıldırım çarpması sonucu öldüğü üzerinde duruyor. Ancak henüz ölüm nedenleri netlik kazanmadı.

BU OLAY İLK DEĞİL

Mbeya'nın Chunya ilçesinin komiseri Mayeka Mayeka, geçtiğimiz günlerde de mezar kazan bir erkeğin öğleden sonra meydana gelen yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandığını bildirdi.

Mayeka basın toplantısında, hayatını kaybeden dört kişinin geçtiğimiz günlerde ölen akrabalarını gömmek için mezar kazdığını hepsinin olay yerinde öldüğünü söyledi.

1 HAFTA DA 10 KİŞİ CANINDAN OLDU

Öte yandan geçtiğimiz hafta da Tanzanya'nın Kigoma bölgesinin batısında yer alan Kibondo ilçesinde dördü çocuk beş kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Kigoma bölgesi polis şefi James Manyama, Kibuye köyünde Salı günü, dört çocuğa yıldırım çarptığını söyledi. Manyama, beşinci kişinin ise tarlada çalışırken yıldırım çarpan bir kadın olduğunu belirtmişti.

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