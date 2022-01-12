Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede ikinci yıla girilirken yeni varyant Omicron tüm dünyayı etkisi altına aldı. Diğer varyantlardan daha bulaşıcı olan Omicron, vaka sayılarında ani bir yükselişe sebep oldu.

SIFIR COVİD POLİTİKASI

Covid-19’un ilk defa görüldüğü Wuhan’da ‘virüsün sıfır noktası’ olarak anılan Çin, ‘Sıfır Covid Politikası'ndan vazgeçmemekte kararlı.

PANDEMİ KAMPLARI

Bulaşıcılık oranı yüksek olan Omicron baskın tür olma yolunda ilerlerken Çin’in aldığı katı tedbirler tepkilere neden oldu. Çin’in katı izolasyon politikalarının bir parçası olan ‘pandemi kampları’na ait görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

HAMİLELER, ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR TECRİT ALTINDA

Çin koronavirüse yakalanan ya da yakalandığından şüphe edilen kişileri kamplarda tecrit altına alıyor. İngiliz Daily Mail gazetesindeki habere göre hamile kadınlar, çocuklar ve yaşlılar Xi'an kamplarına gönderilenler arasında. Görgü tanıklarının ifadesine göre bir gecede 10 otobüsün kampa bine yakın insan getirdiği söyleniliyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

13 milyona sahip Xi’an şehrinin karantinaya alınan 1.1 milyon nüfuslu Yuzhou kentinde kurulan kamptaki koşullar sosyal medyadan tepki çekti. Çin'deki üçüncü bir kentin daha kilitlenme kararı ile ülkedeki karantina altındaki kişi sayısı 20 milyonu buldu. Çin’de salgının başından bu yana 101 bin 890 vaka tespit edilirken 4 bin 636 can kaybı bildirildi.

İşte o görüntüler;

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı 70 bini aştı 24 saatlik verilerin yer aldığı günlük Covid-19 tablosu paylaşıldı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 430 bin 253 Covid-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi ise hayatını kaybetti.