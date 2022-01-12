Türkiye Gazetesi

Soğan neden ağlatır, soğan neden göz yakar? Yemek hazırlığı sırasında soğan doğrarken sıklıkla akla gelen bu sorular ve soğan doğrarken göz yanmaması için üretilen çareler artık tarihe karışacak.

Çünkü ABD’de bir firma bu soruna göz yaşartmayan soğan yetiştirerek çözüm buldu. Yemek yaparken mutfaktaki en büyük kâbuslardan biri haline gelen göz yaşarmasını mazide bırakacak mahsul sonunda Avrupa’da da satılmaya başladı.

SOĞAN SOYMANIN ZORLUĞU GERİDE KALDI

İngiltere’nin önde gelen perakendecilerinden Waitrose’ta satın alma müdürü Paul Bidwell, “Soğan soymanın zorluğunu biliyoruz. Bu sebeple müşterilerimize göz yakmayan soğan getirtmekten mutluyuz. Bu tatlı soğan, salata ve yemeklere lezzet katıyor” dedi.

DOĞAL YOLLARLA ELDE EDİLDİ

Sunions isimli soğanların genetik oynamalarla değil tamamen doğal melezleme yoluyla yetiştirildiği bildirildi. Üretici firma, Nevada ve Washington’da yetiştirdiği soğanlarda göz yaşartıcı kimyasalların miktarını, 30 senelik çiftçilik ve araştırma-geliştirme çabalarının bir sonucu olarak azaltmayı başardığını açıkladı.

FİYATI NORMAL SOĞANLARIN 3 KATI

Sonions, normal soğanın üç katı fiyattan satılıyor.

SOĞAN NEDEN AĞLATIR?

Soğanlar, syn-propanethial-S-oxide olarak bilinen kimyasal bir tahriş edici üretir. Bu salgı gözlerin gözyaşı bezlerini uyarır ve böylece gözyaşları serbest kalır.

Gözleri tahriş eden ama kalıcı hasara yol açmayan bu kimyasal, özellikle hassas gözyaşı bezlerine sahip olanları daha çok etkiler.

Soğanın göz yakmaması için soğanı doğramadan önce bir müddet buzdolabında bırakmak ya da gözlük takmak göz yanmasını engelleyebilir.

Doğal antibiyotik soğan kebabına rağbet Doğal antibiyotik olarak bilinen soğan kebabı, havaların soğumaya başlamasıyla beraber sofralardaki yerini almaya başladı.

Ankara’nın yeni coğrafi işaretli ürünü 'soğan' Ankara’nın Polatlı ilçesinde yetiştirilen ’Polatlı soğanı’, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.