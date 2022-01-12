Türkiye Gazetesi

Bu silahlardan bazılarının sene içinde piyasada olması bekleniyor.

Yüksek teknoloji firmaları tarafından üretilen akıllı silahlardan bazıları parmak iziyle çalışacak.

Bazıları da silahtaki çiple kullanıcının parmağındaki yüzük ya da kolundaki bileziğe yerleştirilen çipin radyo frekansıyla eşleşmesi halinde ateş alacak.

İNTİHAR VE ÇALINTI VAKALARINI AZALTACAK

Üreticiler, bu silahların intihar, kayıp ya da çalıntı vakalarını azaltacağını bildirdiler.

Bunun, silahlarının ele geçirilmesi ihtimaline karşı polis ve gardiyanlara da güvenlik sağlayacağı düşünülüyor.

LodeStar firması 9 mm akıllı tabancasına hem bir parmak izi okuyucusu hem de bir telefon uygulaması tarafından etkinleştirilen yakın alan iletişim çipi ve PIN pedi entegre etti. Silah birden fazla kullanıcı için yetkilendirilebiliyor.

Merkezi Pennsylvania’da bulunan şirketin Glock tarzı silahının maliyeti 800 dolar. Öte yandan, tüm güvenlik tedbirlerine rağmen akıllı silahların hacklenmesinden endişe ediliyor.

2017'de bir bilgisayar korsanı, Alman yapımı Armatix IP1 akıllı silahını 15 dolarlık mıknatıs veya 20 dolarlık bir verici cihazı kullanarak hacklemeyi başarmıştı. Plore adlı hacker, Colorado'daki bir atış poligonunda, cihaz sahibinin ateş açmasını engellemiş, kendisi uzak mesafeden silahı kullanmıştı.

Genç kız, evinde silahla vurulmuş halde bulundu Zonguldak’ta bir genç kız, polis ekipleri tarafından evinde silahla vurulmuş şekilde ağır yaralı halde bulundu.

Silahla vuruldu, o halde hastaneye kadar gitti ama kurtarılamadı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki meydana gelen olayda 2 gurup alacak verecek yüzünden birbirine girdi, olayda 30 yaşındaki Hüseyin Ş. canından oldu.