Türkiye Gazetesi

ABD'de koronavirüs'ten ölenlerin sayısındaki hızlı artış devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 755 bin 280 artarak 62 milyon 313 bin 787 olarak kayıtlara geçti. Ülkede 2 bin 822 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı 842 bin 322'ye çıktı.

California, 6 milyon 449 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 5 milyon 143 bin vakayla Texas ve 4 milyon 806 bini aşkın vakayla Florida izledi. California can kaybında da 77 bin 226 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 76 bin 643, Florida'da ise 62 bin 813 oldu.

AŞILAMADA SON DURUMLARI

Ülkede Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 79,2'sine en az bir doz, yüzde 66,6'sına iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 36,7'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 247 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 208 milyona yakın kişiye ikinci doz, 76 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.



İsrail Dışişleri Bakanı koronavirüse yakalandı İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Covid-19’a yakalandığını duyurdu.



Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı 70 bini aştı 24 saatlik verilerin yer aldığı günlük Covid-19 tablosu paylaşıldı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 430 bin 253 Covid-19 testi yapıldı, 74 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi ise hayatını kaybetti.