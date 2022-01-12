Türkiye Gazetesi

BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre bir ülkenin örgüte olan aidat borcu, son 2 yılda yaptığı ödemeden fazlaysa o ülkenin BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkı askıya alınıyor.

11 ÜLKE AİDATINI GECİKTİRDİ

BM Genel Kurulu Başkanı Sözcüsü Paulina Kubiak, BM üyesi 11 ülkenin örgüte olan ödemelerini geciktirdiğini, bu ülkelerden 8'inin bugün itibarıyla oy kullanma hakkını kaybettiğini söyledi.

BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkını kaybeden ülkeler arasında Iran, Venezuela, Sudan, Kongo, Gine, Papua Yeni Gine, Antigua ve Barbuda, Vanuatu yer alıyor.

İRAN GEÇEN SENE DE ÖDEYEMEDİ

İran geçen sene de BM'ye 65 milyon dolardan fazla aidat borcunu geciktirdiği için Genel Kurul'da oy kullanma hakkını kaybetmiş, 16 milyon dolarlık minimum ödeme yaparak oy kullanma hakkını geri kazanmıştı. İran, BM'ye aidatını ABD'nin ''yasa dışı yaptırımları'' yüzünden ödeyemediğini savunmuştu.

VENEZUELA'NIN BORCU YAKLAŞIK 40 MİLYON DOLAR

İran'ın oy kullanma hakkını geri kazanabilmesi için 18 milyon dolardan fazla, Venezuela'nın ise 39,8 milyon dolar ödeme yapması gerekiyor.

BM'den Afganistan için 4,4 milyar dolarlık kampanya Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, insani krizin yaşandığı Afganistan için yeni bir yardım kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Sudan'da BM Gıda deposunda 1900 ton yağma! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi Sudan'da silahlı grupların Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na ait (WFP) bir gıda deposu ile eski bir barışı koruma misyonu tarafından kullanılan tesisleri yağmalamasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi. BM olay üzerine yaptığı açıklamada silahlı grupların, yağmanın yanı sıra depoyu ateşe verip büyük zarara uğrattığını söyledi.

BM’den 41 milyar dolarlık çağrı Birleşmiş Milletler, gelecek sene dünya genelinde çatışmaların ve yoksulluğun pençesinde kalmış 183 milyon kişinin hayatını kurtarmak için yardım istedi.