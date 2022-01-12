Türkiye Gazetesi

ABD'de TÜFE, aralıkta aylık yüzde 0,5 artarak beklentilerin üzerine çıkarken yıllık bazda yüzde 7 ile 39 yılın en yüksek artışını göstermeyi sürdürdü.

Bu durum sonrası ABD Başkanı Joe Biden, açıklamalarda bulundu. Başkan Biden, verilerin, benzin ve gıda fiyatlarının düşmesiyle geçen ay manşet enflasyonda "anlamlı" bir düşüş yaşandığını söyledi. Aynı zamanda fiyat artışlarını yavaşlatmada ilerleme kaydettiklerini gösterdiğini belirtti.

"YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

Fiyat artışlarının hala çok yüksek olması ve ailelerin bütçelerini sıkması nedeniyle yapacak çok işlerinin bulunduğunu belirten Biden "Enflasyon, salgının neden olduğu ekonomik çöküşü atlatırken, hemen her gelişmiş ülkede ortaya çıkan küresel bir sorun." ifadesini kullandı. Joe Biden, ABD'nin en hızlı büyüyen ekonomilerden birine sahip olduğu için şanslı olduğunu kaydetti.

Dolar aşağı yönlü! ABD enflasyonu panikletti Türkiye'de piyasaların kapanmasının ardından dolarda aşağı yönlü sert hareketlenmeler yaşandı. Gün içinde en yüksek 13,85 seviyesini gören dolar, hızla gerilemeye başlayarak 13,16'ya kadar indi. Dolarda yaşanan bu sert düşüşün, ABD'de meydana gelen enflasyonla alakalı olduğu kaydedildi.

ABD'de bir günde 378 bin vaka ABD'de son 24 378 bin kişi korona oldu. Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı da 661 arttı. Böylelikle toplam can kaybı 837 bin 264'e yükseldi.