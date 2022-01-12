Türkiye Gazetesi

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile aşık atmaya çalışan Yunanistan'ı Ege'de üzecek bir olay yaşandı. Yunan basınında yer alan haberlere göre Fransa merkezli petrol firması Total Energies, Amerikalı petrol ve doğalgaz şirketi Exxon Mobil ile Yunan Hellenic Petroleum ortak girişimi Girit adası çevresindeki sismik araştırmaları ve sondaj çalışmalarını askıya aldı.

"ZAMANLAMA MANİDAR"

Total Energies'in Helenik Hidrokarbon Kaynakları İşletmesine gönderdiği yıllık plana göre ocak-şubat aylarında bölgede sismik araştırma yapılmayacağı belirtildi. Haberlerde gelişmelerin zamanlamasının manidar olduğu belirtilerek, ABD'nin, Doğu Akdeniz Boru Hattına (EastMed) verdiği desteği geri çektiği hatırlatıldı.

"PROJE EKONOMİK AÇIDAN SÜRDÜREBİLİR DEĞİL"

Öte yandan, basında ABD'nin, Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattına ilişkin çekincelerini gayriresmi bir yazı ile (non paper) Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ilettiği bildirilmişti. ABD'nin dile getirdiği çekinceler arasında projenin ekonomik açıdan sürdürülebilir olmaması ve çevresel hassasiyetlere uzak olması gösterilmişti.

Bakan Dönmez'den doğalgaz açıklaması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz fiyatlarıyla ilgili olarak "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz" açıklamasında bulundu.

Rusya, TürkAkım üzerinden Macaristan’a doğalgaz ihraç edecek Macaristan’a TürkAkım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatı yapılacak. Bu sevkiyat 15 yıl boyunca sürecek.

Doğu Akdeniz'de Rum provokasyonuna cevabı verdik Rumların kışkırtıcı girişimlerine, Akdeniz Kalkanı Harekâtı doğrultusunda bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk savaş gemileri cevabı verdi. İkaza rağmen kıta sahanlığına giren gemi geldiği gibi gönderildi.