Türkiye Gazetesi

Suriye’nin İdlib şehrinde bulunan bir benzin istasyonunda henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama yaşandı. Meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

YARALILARIN HASTANEDEKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Suriye’nin İdlib şehrinin kuzeyindeki Kafr Losin kasabasındaki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Sivil Savunma ekipleri patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İdlib, yeni yıla saldırılarla başladı Yeni yılın ilk dakikalarında İdlib, Kensafra ve Cüdeyde bölgesine çok sayıda hava saldırısı düzenlendi.

Rusya’dan İdlib'e hava saldırısı: 2 sivil öldü Rusya'nın, Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Talite köyüne düzenlediği hava saldırılarında 2 sivil hayatını kaybettiği bildirildi

İdlib'de pazar yerine saldırı Esed rejiminden İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesindeki bir pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti, 35 sivil yaralandı.Ölü ve yaralıların artmasından endişe edliyor.