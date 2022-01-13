Türkiye Gazetesi

Filistin'e zulmü durak durak bilmeden devam eden İşgalci İsrail, maddi ve manevi baskılarını sürdürüyor. İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün İseviyye mahallesinde bulunan yapım aşamasındaki bir cami için ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 4 gün içinde yıkım kararı aldı.

SOSYAL MEDYADAN DİRENİŞ

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, İseviyye mahallesinde 15 gün önce temeli atılan Takva Camisi için İsrail belediyesinden yıkım kararı çıktı. Haberde, yaklaşık 300 metrekarelik alan üzerinde inşasına başlanan cami için, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle çıkarılan yıkım kararının 4 gün içinde uygulanacağı kaydedildi.

Filistinliler de, sosyal medyadan “Camilerimiz yıkılamaz” etiketiyle caminin yıkımının durdurulması için kampanya başlattı.

İsrail polisleri, 3 Ocak’ta mahalleye baskın düzenlemiş ve cami inşaatını engellemeye çalışmıştı.

Türkiye'den İsrail'e Doğu Kudüs tepkisi Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla Türkiye, İsrail'in Doğu Kudüs'te yaptığı yeni yasa dışı yerleşim onayını kınadı.

İsrail uçaklarından Gazze Şeridi'ne hava saldırısı İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İşgalci İsrail 2021 yılında 8 bin Filistinliyi tutukladı Filistinli insan hakları kuruluşları, işgalci İsrail ordusunun 2021 yılında toplam 8 bin Filistinliyi tutukladığını açıkladı.