Türkiye Gazetesi

Artan çevre kirliliği, küresel ısınma, yükselen deviz seviyeleri ve azalan büyoçeşitlilik gibi karşılaştığımız birçok sorun insan yaşamını tehdit eder hale geldi. Bilim adamları ise giderek büyüyen bu sorun için önerilerde bulunmaya devam ediyor.

DÜNYA’NIN KARA KUTUSU

Öne sürülen fikirlerden biri Dünya’nın kara kutusunu inşa etmek. İnşa edilen kara kutu ile gelecekteki nesillere, medeniyetlere insanlığın tam olarak nasıl çöktüğüne dair fikir vermek için tasarlanacak.

PROJE HAYATA GEÇİRİLİYOR

Bilim adamları tarafından destek gören bu öneri gerçeğe dönüşmek üzere. Yapılan projenin hedefi, Avusturalya’nın yaklaşık 240 kilometre güneyindeki Tanzanya adasının batı kıyısına Dünya’nın kara kutusunu yerleştirmek.

Bu kara kutu ile iklim değişikliğiyle ilgili önemli veriler kaydedilecek. Kaydedeceği veriler arasında ayrıca okyanus asitlik oranı, enerji tüketimi, CO2 seviyeleri, kara ve deniz sıcaklıkları kapsayacak ve büyük iklim konferansları gibi önemli iklim haberleriyle ilgili bilgiler de olacak.

TAZMANYA’DA İNŞA EDİLECEK

Proje, Avustralya’nın en büyük pazarlama iletişimi şirketi olan Clemenger BBDO tarafından Tazmanya Üniversitesi’nden araştırmacılarla birlikte yürütülüyor. Projenin ana hedefi ise işletmeler ve politikacılar arasında iklim değişikliğine dair hesap verebilirliği ve katılımı artırmaya çalışmak olduğunu belirtildi.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞACAK

İnşa edilen kara kutu yedi santim çelikten oluşan bir tabakayla korunacak. 2022 yılının başlarında faaliyete geçecek olan ve hiçbir insan müdahalesi olmadan önümüzdeki 30 ila 50 yılın iklim verilerini kaydetmesi planlanan kara kutu için güneş enerjisi kullanılacak. Güneşin olmadığı zamanlar için ise bir pil ünitesi olacak.

Dikkat çeken araştırma: Küresel ısınma, böbrek taşı riskini artırıyor ABD'de yapılan bir çalışmanın sonuçları dikkat çekti. Yapılan araştırmada uzmanlar, iklim krizi nedeniyle yükselen sıcaklıkların, böbrek taşı görülen hasta sayısında artışa sebep olacağını tespit etti.

Uzmanlar uyarıyor: Küresel ısınma, şiddetini giderek arttıracak Türkiye’de iki gündür etki- li olan lodosun sebebi uzmanlara göre küresel ısınma... Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, sel, fırtına ve şiddetli yağışların daha sık görülebileceğini söylüyor.

Küresel ısınmanın çözümü balinalar: Ağaçlarla aynı etkiyi görüyorlar ABD’de küresel ısınma ile ilgili yapılan yeni bir araştırmada, balinaların iklim değişikliği için kritik bir rol oynadığı açıklandı. Ağaçların karada yaptığı görevi balinaların denizlerde yaptıkları belirtildi. Son dönemde ise avcıların hedefinde olan balinaların, sayılarının eski seviyeleri dönmesi durumunda yılda 1,7 milyar ton karbondioksit emebileceğini vurgulandı.