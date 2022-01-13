Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere, önlemler konusunda halen tartışılıyor. Özellikle Omicron varyantının yayılım göstermesiyle yeniden eleştirilmeye başlanan hükümet, uyguladığı önlemler ile yetersiz kalmakla suçlanıyordu.

Kovid-19'un ne zaman biteceği konusunun gündemde olduğu bu günlerde İngiltere için umut vaadeden bir açıklama yapıldı. Açıklamanın sahibiyse ünlü bilim insanı Profesör David Heymann.

PANDEMİDEN ÇIKIŞA EN YAKIN: İNGİLTERE

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan tanınmış bilim insanı Profesör David Heymann, “Eğer durum çoktan endemik durumuna geçmediyse, Birleşik Krallık, pandemiden çıkışa diğer ülkelere göre en yakın olanıdır” diyerek şunları söyledi:

″Dünya artık nüfus bağışıklığının arttığını görüyor ve bağışıklığın yüksek olduğu ülkeler, ciddi hastalığa veya ölüme neden olmadan virüsü uzak tutuyor gibi görünüyor.”

BAĞIŞIKLIK ORANI ÇOK YÜKSEK

Pazartesi günü düşünce kuruluşu Chatham House tarafından düzenlenen çevrimiçi bir seminerde konuşan Heymann, İngiltere’deki nüfusun %95′inin aşı veya doğal enfeksiyon yoluyla enfeksiyona karşı antikorlara sahip olduğunu tahmin eden en son rakamları aktardı.

Heymann, şu anda yoğun bakım ünitelerinde yatanların çoğunun aşısız olduğunu da sözlerine ekledi.

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