Türkiye Gazetesi

Belçika İstatistik Kurumunun verilerine göre, Brüksel'de geçen yıl dünyaya gelen 18 bin 430 bebeğe Muhammed adı verildi. "Jean" ismi 6 bin 89 bebeğe koyulurken 4 bin 166 bebek "Ahmed", 4 bin 60 bebek "Philippe" adını aldı.

Başkent Brüksel bölgesinde geçen yıl doğan erkek bebeklere koyulan isimler arasında ilk 5 sırada Müslüman isimleri yer aldı. Kız bebeklerde ise ilk 5 isim sırasıyla Maria, Marie, Fatima, Anne ve Sarah olarak kaydedildi.

Belçika genelinde erkek bebeklere en çok koyulan ilk 3 isim Jean, Marc ve Patrick, kız bebeklere koyulan isimler ise Maria, Marie ve Martine oldu.



