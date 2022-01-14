Türkiye Gazetesi

Avrupa'daki bazı ABD'li diplomatlarda nörolojik rahatsızlıkların ortaya çıkması, gizemli Havana Sendromu paniğine neden oldu. ABD’de basınında yer alan isimsiz kaynaklara göre, ABD’nin Avrupa’daki misyonlarında görevli olan toplam 4 diplomatta gizemli hastalık olarak bilinen Havana Sendromu görüldü. Haberde, söz konusu 3 diplomatın İsviçre’nin Cenevre kentinde, 1 diplomatın ise Fransa’nın başkenti Paris’te olduğu aktarılırken, Cenevre’deki diplomatlardan en az 1’inin tedavi edilmek üzere ABD'ye tahliye edildiği bildirildi.

İLK KEZ KÜBA’DA GÖRÜLMÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından söz konusu haberlere ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İlk olarak 2016'da Küba'da ve daha sonra farklı ülkelerde görevli ABD'li diplomat ve personellerde gizemli hastalık olarak adlandırılan Havana Sendromu tespit edilmişti. Havana Sendromu’na yakalananların kulaklarında ağrı veren şiddetli bir ses, yorgunluk ve baş dönmesi görülürken, hastalık beyin hasarına da yol açabiliyor. Hastalığın kaynağı henüz bilinmezken, bir tür silah olabileceği de düşünülüyor.

BAZI BELİRTİLER AYLARCA SÜRÜYOR

Havana Sendromu’nun bugüne kadar yaklaşık 200 kişide görüldüğü tahmin edilirken, hastalığın görüldüğü kişilerde bazı belirtilerin aylarca sürdüğü ve sendromdan etkilenenlerden yarısından fazlasının ise ABD Merkezi İstihbarat Dairesi (CIA) çalışanı olduğu düşünülüyor.

Kanada'da 'gizemli hastalık' paniği! Hızla yayılıyor Kanada'da gençler arasında hızla yayılan gizemli bir beyin hastalığı tespit edildi. Uzman isimler hastalığın mental problemlere ve bilişsel gerilemeye neden olduğunu, resmi olmayan rakamlara göre ise 150 civarında hasta olduğunu tahmin ettiklerini belirttiler.

ABD'li ve Kanadalı diplomatlarda görülen gizemli hastalık 'Havana Sendromu' yeniden gündemde Adını, ortaya çıktığı Küba'nın başkenti Havana'dan alan gizemli hastalık, ilk olarak 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görüldü.