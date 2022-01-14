Türkiye Gazetesi

ABD Anayasa Mahkemesi, milyonlarca kişiyi etkileyen bir karara imza attı. Joe Biden döneminde alınan ve büyük işletmelerde çalışan kişilere getirilen 'koronavirüs aşısı olma veya test yaptırma zorunluluğu' uygulaması durduruldu. Mahkeme heyeti, Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi'nin 'aşı veya test kuralı'nı en az 100 çalışanı olan işletmelere dayatmaya çalışarak 'yetkisini aştığı' sonucuna vardı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ZORUNLULUK DEVAM EDİYOR

Bu karar 80 milyondan fazla kişiyi etkilerken, çoğu sağlık çalışanı için geçerli olan aşı zorunluluğunun ise devam etmesine izin verildi.

Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (OSHA), aşı veya test kuralının 6 ayda 6 bin 500 hayat kurtaracağını ve 250 bin kişinin hastaneye yatışını önleyeceği tahmininde bulunmuştu.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

ABD Başkanı Joe Biden ise mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkemenin hem bilime hem de hukuka dayanan büyük işletmelerdeki çalışanlar için sağduyulu hayat kurtarıcı gereklilikleri engelleme yoluna gitmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Biden, büyük şirketlerin üçte birinin zaten bunu yaptığını belirterek işletmeleri kendi aşı gerekliliklerini oluşturmaya çağırdı.

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