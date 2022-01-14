Türkiye Gazetesi

Omicron varyantı dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Avrupa'nın birçok yerinde önlemler ve tedbirler sıkılaştırılırken, en çok etkilenen ülkelerden biri de Almanya oldu. Covid-19 vakalarının giderek arttığı ülkede günlük vaka sayısı rekor tazeledi.

VAKALARIN YÜZDE 73'Ü OMICRON

Almanya Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde 92 bin 223 yeni vaka tespit edildi, 286 kişi ise hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısının 7 milyon 835 bin 451’e, can kaybının ise 115 bin 337’ye ulaştığı aktarıldı.

Covid-19 vakalarının yüzde 73’ünü Omicron mutasyonunun oluşturduğu, son 1 hafta içinde 391 bin 295 vaka tespit edildiği kaydedildi. Almanya’da günlük vaka sayısı çarşamba günü 80 bin 430, dün ise 81 bin 417 ile rekor kırmıştı.

KARANTİNA SÜRESİ KISALIYOR

Almanya’da dün Federal Meclis’te onaylanan karantina süresini kısıtlama önergesinin bugün Federal Konsey’de de onaylanması bekleniyor. Hatırlatma dozu yaptıranlar, Covid-19 testi pozitif çıkan biriyle teması bulunsa da karantinaya girmeyecek. Bunun dışındaki kişiler ise herhangi bir semptom göstermedikleri takdirde karantina süresini 10 gün, negatif test sonucu elde etmesi halinde ise 7 gün ile sınırlı tutabilecek.

Almanya'da fazla doz aşı skandalı: 21 çocuk takip altında Almanya'da hayvanat bahçesi içine kurulan bir aşı merkezinde çocuklara, yetişkin dozda Covid-19 aşısı yapıldığı ortaya çıktı.