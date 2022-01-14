Türkiye Gazetesi

ABD'de bulunan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ve Berkeley Earth'te yer alan bilim insanları, yaptıkları çalışmalar kapsamında tarihi çerçevede küresel ısı değerlerini inceledi. Çıkan sonuçlara göre son zamanlarda en sıcak yılların yaşandığı kaydedildi.

Çalışmalarda son 7 yıl, kayıtların tutulmaya başlandığı 1850'lerden bu yana küresel olarak kaydedilen en sıcak yıllar oldu.

1.8 MİLYAR İNSAN ETKİLENDİ

Bilim insanları, 25 ülkede sıcakların üst düzeye çıktığını, artan sıcaklıklardan 1,8 milyar insanın etkilendiğini vurguladı ve en sıcak ayın ise temmuz 2021'in olduğunu belirtti. Araştırmacılar, 2021'de küresel sıcaklıkların sanayi öncesi ortalamanın 1,1 ila 1,2 santigrat derece üzerinde olduğu tespit etti.

ABD'de yapılan araştırmaya göre 1850'li yıllardan günümüze kadar son 7 yıl yaşanan en sıcak yıllar oldu.

FOSİL YAKIT KULLANIMI GEZEGENİ TEHDİT EDİYOR

Ayrıca fosil yakıtlarına dikkat çeken bilim insanları bu yakıt türünün kullanılmasının sonucunda sera gazı emisyonlarının gezegeni temelden ve geri dönülmez bir şekilde değiştirdiğinin altını çizdi.

​Küresel ısınma sebebiyle yeni tür: Kutup boz ayıları Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) kutup ayılarını nesilleri tükenme tehlikesine açık hayvanlar olarak sınıflandırıyor. Tehdidin asıl sebebi de iklim değişikliği.

Küresel ısınma ve hava kirliliğinin ilacı: 'yenilenebilir enerjide temiz kaynak jeotermal enerji' Gelecek Yenilenebilir Enerjide Platformu, jeotermal enerji hakkında çoğu kişinin kulaktan dolma bilgilerle elde ettiği, doğru bilinen yanlışları bilimsel gerçekler ve detaylı araştırmalarla açıkladı.

Bilim insanları uyarıyor: Küresel ısınma engellenemezse göç sayıları üçe katlanacak Uzmanlar iklim değişikliğiyle artan küresel sıcaklığın, göç rakamlarını üçe katlayabileceğini söyledi.