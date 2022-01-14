Türkiye Gazetesi

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun doğusunda yer alan Ampara köyünde boş bir araziye köyün çöpleri bırakıldı. Çevredeki 2 fil acıktığı için bu araziye gitti ve plastik atıkları yedikten sonra öldü. Ülkedeki çevreci ve veterinerler bölgede 8 yıl içerisinde 20 filin çöpteki plastik atıkları yiyerek öldüğünü belirtti ve bu durum için yetkililere acil önlem uyarısında bulundu.

Yaban Hayatı Koruma Birimi Veterineri Nihal Pushpakumara fillere yapılan muayenelerinin sonucunda hayvanların çöpte buldukları büyük ve parçalanamayan plastik atıkları yutmasının ardından öldüklerini bildirdi. Pushpakumara, aç kalan fillerin yiyecek bulmak amacıyla çöplüklerde buldukları plastik ve keskin nesneleri yemelerinin ardından başka bir şey tüketemedikleri için öldüklerini söyledi.

KÖYLÜLERDE BU DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Fillerin köyde dolaşmasından korkan Ampara köyü sakinleri de çöpün biriktirildiği bölge çevresindeki zarar gören çitleri tamir edemedikleri için kendi hayatlarının da tehlikede olduğunu belirtti. Ampara köyünde yaşayan Keerthi Ranasinghe, yetkilerden hem fillerin hem de insanların hayatlarını korumak için harekete geçmeleri gerektiğini söyledi.

Srilanka'da çöpteki plastik atıkları yiyen 2 fil öldü. Bölgede 8 yıl içinde plastik atık yiyerek ölen fil sayısı 20'ye çıktı.

Sri Lanka'nın Palakkad köyünde bulunan büyük çöp sahası, 2008 yılında Avrupa Birliğinin yardımıyla kurulmuştu ve 2014 yılında da bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle çöpün biriktirildiği bölge çevresindeki elektrikli çitler zarar görmüş ve yerine yenisinin yapılmamasının adından fillerin çöp sahasına girmesine izin verilmişti.

Hükümet, 2017 yılında hayvanları korumak amacıyla yaşadıkları bölgelerin yakınında bulunan çöplerin geri dönüştürüleceğini duyurmuş ancak hala çöplerin geri dönüşümüne başlanmamıştı.

14 BİN OLAN FİL SAYISI 6 BİNE DÜŞTÜ

Sri Lanka'da 14 bin olan fil sayısının 2011 yılında yapılan sayım sonucunda 6 bine düştüğü bildirildi. Bölgede fillerin doğal ortamlarının kaybolmasının ardından yiyecek bulmak için insanların yaşadığı yerlere gelmesinin ardından avcılar ya da çiftçiler tarafından birçoğu öldürülüyor.

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