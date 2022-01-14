Türkiye Gazetesi

Harry Potter filmlerindeki rolüyle meşhur olan İngiliz asıllı oyuncu Emma Watson, Instagram hesabından Filistinlilerin lehinde paylaşım yapınca bir anda İsraillilerin hedefi olmuş, antisemitizmle suçlanmıştı. Tepkilere sebep olan paylaşımı da sadece “Dayanışna bir eylemdir” ifadesiydi. Tepkiler sebebiyle zor günler geçiren oyuncu, meslektaşlarından gelen destekle teselli buldu.

40 ÜNLÜ İSİMDEN ORTAK BİLDİRİ: EMMA WATSON'A KATILIYORUZ

Susan Sarandon ve Mark Ruffalo dahil Hollywood’dan 40 kadar ünlü, “Filistin’i Destekleyen Sanatçılar” başlığıyla ortak bir bildiri yayımlayarak “adaletsizliğe karşı” olduklarını ifade etti. Watson'a desteklerini belirten ünlüler arasında çok sayıda ödüllü senarist ve yapımcı James Schamus, Oscar adayı yönetmen Asif Kapadia ile oyuncular Peter Capaldi ve Maxine Peake de var.

Bildiride “Uluslararası hukuk çerçevesinde insan hakları için mücadele eden Filistinlilerle anlamlı dayanışma da dahil olmak üzere, 'Dayanışma bir eylemdir' ifadesini destekte Emma Watson'a katılıyoruz” denildi. Ünlüler, bildiride geçtiğimiz günlerde ölen, Nobel Barış Ödülü sahibi meşhur insan hakları savunucusu Desmond Tutu’nun şu ifadesine de yer verdiler: Eğer haksızlık karşısında tarafsızsanız, zalimin tarafını seçmişsinizdir.

Emma Watson'ın Instagram paylaşımı

NE OLMUŞTU?

İngiliz oyuncu Emma Watson, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İsrail jetlerinin geçen yıl roket saldırılarına misilleme olarak Gazze'yi günlerce bombaladığı savaş sırasında Bad Activist Collective isimli eylemci grubunun “Dayanışma bir eylemdir” yazılı pankartlarla yürüdüğü gösterinin fotoğrafına yer vermişti. Watson'ın paylaşımı 1 milyondan fazla kişiden beğeni alırken, İsrailli yetkililerden anti-semitizm suçlaması gelmişti.

İngiliz oyuncu, paylaştığı fotoğrafın altına yazar Sara Ahmed'in şu sözlerini ekledi;

"Dayanışma, mücadelemizin aynı olduğunu veya acılarımızın aynı olduğunu veya aynı geleceği umduğumuzu varsaymaz. Dayanışma bağlılığın ve [bu yönde] çalışmanın yanı sıra aynı duygulara veya aynı hayatlara sahip olmasak bile aynı zeminde yaşadığımızın kabulünü içerir."

HARRY POTTER ÜZERİNDEN KÜÇÜMSEME

Watson'ın paylaşımı sonrası Netanyahu hükümetinde görev yapmış Danny Danon, Watson'ı Harry Potter üzerinden küçümsemeye çalışmış ve yaptığı paylaşımda "Bir anti-semit olmaya Gryffindor'dan 10 puan" ifadelerini kullanmıştı. İsrail'in mevcut Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan da "Kurgu Harry Potter'da işe yarayabilir ama gerçek hayatta yaramaz" çıkışında bulunmuştu.

Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson'dan Filistin paylaşımı Harry Potter serisinde Hermoine Granger rolüyle akıllara kazınan Emma Watson, sosyal medya hesabından Filistin mücadelesini destekleyen bir paylaşım yaptı. Paylaşıma Müslüman coğrafyalardan çok sayıda beğeni gelirken İsrail kanadınan eleştiriler yükseldi.