Türkiye Gazetesi

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa kapılarında bekleyen korumalar, Cuma hutbesi esnasında içeri girmeye çalışan bir şahıstan şüphelendi. Durdurulan şahıs, Müslüman olduğunu iddia ederek geçmek istediğini söyledi. Görevliler, kimlik kontrolü yapmak istedi ancak şüpheli buna izin vermedi. Korumaların sorularına kırık bir Arapça ile cevap vermeye çalışan zanlı "Evet ben Müslümanım. Namaz kılarım. Ben saygın biriyim" dedi. Korumalar da İhlas Suresi’ni okumasını istedi. Fakat "Ben insanlara okumam. Taleal bedru aleyna’yı (ay doğdu üzerimize ilahisi) okurum" diye karşılık verdi. Bunun üzerine Yahudi olduğu düşünülen şahıs, Harem-i Şerif korumalarınca Mescid-i Aksa’dan çıkarıldı. Öte yandan, şüphelinin, siyah gözlük takıp Müslüman gibi giyinmesi ve tespih taşıması dikkat çekti.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları devam ediyor İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

İsrail'den Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahale İsrail polisi Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed’e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti.