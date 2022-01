Türkiye Gazetesi

Kanada’nın başkenti Ottowa’da dün Merivale Road bölgesinde tanker ve pompa üretimi yapan Eastway Tank Pump & Meter Ltd. şirketine ait binada patlama meydana gelmiş, ardından da yangın çıkmıştı. Kanada polisi, yangının ardından 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.



KAYIPLARIN DA ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Patlamada kaybolan kişilerinde ölmüş olabileceğini değerlendiren emniyet yetkilileri hayatını kaybedenlerin ve kaybolanların ailelerine haber verildiğini duyurdu.



DEPREM SANDILAR

Ottawa Belediye Meclis Üyesi Tim Tierney yaptığı açıklamada, yangın başladığında binadan uzakta bir tesisi ziyaret ettiğini ve olaya tanıklık ettiğini belirterek, "İlk başta deprem olduğunu sanıyordum. Yer sallandı ve birkaç saniye sonra patlamayı duydum" dedi.



Ottowa İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alındığını açıklarken, bölge sakinleri için herhangi bir tehlike bulunmadığını belirtti. Patlama bölgesinden arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.



Kanada'daki sel felaketinde can kaybı 4'e yükseldi Kanada'da yaşanan sel felaketinde can kaybı sayısı 4'e yükseldi.