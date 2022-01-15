Türkiye Gazetesi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), ABD'nin güney bölgelerinden birinde, Rusya'nın olası bir saldırı girişimine karşı direniş harekatı başlatmak üzere Ukrayna ordusundaki askerlere ve istihbaratta yer alan bir gruba gizli eğitim verdiği iddia edildi.

ABD eski Başkanı Barack Obama döneminde kurulan CIA'nın Kara Operasyonları Departmanı'nın istihbarat teşkilatlarına ve Ukrayna Özel Kuvvetlerine operasyon eğitimi verdiği öne sürüldü.

AMAÇ RUSYA'YI PÜSKÜRTMEK

ABD'nin Ukrayna güçlerinen güney eyaletlerinden bulunan bölgelerin birinde uyguladığı, silah kullanımı, kamuflaj, kara navigasyon gibi birçok eğitimin verildiği ve uygulanan programın doğrudan Rusya'yı püskürtme ve gerçekleşmesi olası bir Rus işgaline karşı direnme üzerine kurgulandığı, ABD'ye bağlı CIA'nın eğittiği grubun Rusya'ya karşı önemli bir hamle olacağı öne sürüldü.

ABD'nin Ukrayna ordusuna verdiği eğitimin Rusya-ABD ilişkilerinde gerilimi arttıracağı tahmin ediliyor.

EĞİTİM 2015'TEN BERİ DEVAM EDİYORMUŞ

CIA'nın söz konusu birimine bağlı ajanların 2015'ten bu yana düzenli olarak Ukrayna'nın doğusuna seyahat ettiği öğrenildi. Ajanların Ukrayna ordusuna bağlı askerlere savunmaya dair tüyolu eğitimler verdiği belirtildi.

Ukrayna'da ABD ordusuna bağlı 200 asker bulunmasıda gerilimi arrtırabilecek unsurlar arasından yer alıyor. Pentagon, konuya dair yaptığı açıklamada kendi askerlerinin, Ukrayna ordusuna taktik destek vermek üzere geçici bir süreliğine görev yaptıkların söylemişti.

Biden Ukrayna'ya destek taahhüdünü yineledi ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e Rusya işgali karşısında destek taahhüdünü yineledi.

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