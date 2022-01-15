Türkiye Gazetesi

Başkent Buenos Aires’te 40 santigrat dereceyi geçen hava sıcaklıkların enerji kesintilerine neden oldu. Sıcaklıkların enerjiyi tüketmesiyle oluşan kesinti sebebiyle 150 bin ev ve iş yerine elektrik verilemedi.

Bölgede hafta başından bu yana sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması, bölge sakinlerini bunalttı. Sıcaktan bunalanlar yaşam alanlarını serinletmek istediği için enerji tüketimi önemli ölçüde arttı.

EN AZ 150 BİN EV VE İŞ YERİ ELEKTRİKSİZ

Buenos Aires’in kuzey kesiminde dün aşırı enerji tüketimi sonucu enerji kesintileri oluştu. Kesinti nedeniyle en az 150 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yüksek sıcaklıklar nedeniyle meydana gelen elektrik kesintiis nedeniyle 150 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

700 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Elektrik dağıtımı yapan şirketlerin enerji hizmetlerinde aksamalar meydana gelirken kesintilerin en az 700 bin kişiyi etkilediği öğrenildi.

Arjantin Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), hafta başında havaların aşırı ısınacağını bildirmiş, elektrik hizmeti veren şirketlerin dağıtım enerji ağlarını güçlendirmeye çalıştığını duyurmuştu.

Okyanus sıcaklıkları 2021'de rekor seviyeye ulaştı İklim değişikliğiyle ilgili yapılan yeni bir araştırma, 2021 yılında okyanus sıcaklıklarının en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

Yüzde 200 arttı! Aşırı sıcaklıklar hızla büyüyen şehirleri ölümle tehdit ediyor ABD’de sıcaklık artışların etkileri üzerine yeni bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, aşırı sıcaklıkların nüfusu artan ya da kentsel olarak gelişen şehirler için büyük bir tehdit oluşturduğu belirtildi. Araştırmaya göre köylerden büyük şehirlere yaşanan göçlerin ve bunla beraber sıcaklıkların artması insanların sağlığına zarar verebilir hatta ölümlerine neden olabilir. 13 binden fazla şehrin incelendiği çalışmada, 1983 yılından 2016 yılına kadar aşırı sıcaklara maruz kalan kişi sayısının 3 kat arttığı vurgulandı.

BM’den sıcaklık uyarısı: “Dünya, felaket bir yolda” Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünya, 2.7 derecelik sıcaklık artışına doğru felaket bir yolda" dedi.