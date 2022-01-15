Türkiye Gazetesi

Ada ülkesi Tonga'da meydana gelen yanardağ patlaması paniğe neden oldu. Başkent Nuku'alofa'nın yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde bulunan Hunga Ha'apai Adasındaki yanardağ, dün meydana gelen patlamanın ardından kül, buhar ve gaz püskürtmeyi sürdürüyor. Yapılan duyurularda ada sakinlerinin yüksek bölgelere geçmeleri istenirken, başkentte dev dalgalar kıyıya vurdu ve birçok yerleşim yeri sular altında kaldı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Tonga'daki bir kilisede ve bazı evlerde su baskınları meydana geldiği görüldü. ABD merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi’ne göre Nuku'alofa'da tsunami dalgası 83 santimetreye kadar ulaştı. Patlamanın ardından tsunami ihtimaline karşı Yeni Zelanda ve Fiji’de halka uyarı yapıldı.

UYARILAR PEŞ PEŞE

Pasifik Okyanusu'nun güneyinde bulunan Fiji'de alarm verilirken, yetkililer halkı güçlü akıntılar ve tehlikeli dalgalar nedeniyle kıyı şeridinden uzak durmaları konusunda uyardı. Tsunami uyarısı yayınlayan hükümet, kıyı bölgelerdeki insanlar için tahliye merkezleri açtı.

Yanardağdan 2 bin kilometre uzaklıktaki Yeni Zelanda'da da Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, bazı bölgelerinin "büyük bir volkanik patlamanın ardından kıyıda güçlü ve olağandışı akıntılar ile öngörülemeyen dalgalanmalara" maruz kalabileceğini belirterek halkı uyarıda bulundu.

ARALIK AYINDAKİ PATLAMADAN 7 KAT DAHA GÜÇLÜ

Dün meydana gelen patlama sonrası Tonga Jeoloji Servisi (TGS) tarafından yapılan açıklamada, Tongalılara kapalı alanda kalmaları ve dışarıda maske takmaları yönünde uyarı yapılmıştı. Patlamanın Aralık ayındaki son patlamadan yaklaşık 7 kat daha güçlü olduğu belirtilmişti. Tonga Meteoroloji Ofisi ise patlamanın ardından 30 santimetreye kadar küçük tsunami dalgaları kaydedildiğini belirtilmişti.

Popocatepetl Yanardağı bir kez daha patladı! Meksika'da bulunan ve Eylül ayından bu yana patlamaların yaşandığı Popocatepetl Yanardağı'nda, 24 saat içinde ikinci bir patlama oldu.

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda yeni patlama Meksika’da bulunan Popocatépetl Yanardağı'nda yeni bir patlama yaşandı. Yetkililer tarafından vatandaşlara, yanardağdan düşen parçalar sebebiyle dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.