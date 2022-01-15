Türkiye Gazetesi

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Alaska'dan California'ya kadar ABD'nin batı yakası ve Kanada'nın batı sahilleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Ayrıca, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi Hawaii'nin de tsunamilerden etkilenebileceği ancak şu ana kadar tsunaminin vurduğu diğer adalarda hasarın az olduğu kaydedildi.

7 KAT DAHA ŞİDDETLİ PATLADI

Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, dün sabah saatlerinden bu yana kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık'taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtmişti.

Patlamanın ardından Tonga ve Yeni Zelanda için tsunami uyarısı verilmiş, tsunamiler Tonga'daki hemen hemen bütün adaları vurmuştu.

BM'den çarpıcı Tsunami raporu: Dünyanın yarısı risk altında Birleşmiş Milletler'nin 2020'de yayımladığı rapor, tsunami felaketi, önümüzdeki 10 yıl içinde dünya nüfusunun yüzde 50'sini tehdit edecek boyutlara ulaşacağını öngörüyor.

On yıl önce deprem ve tsunamiden büyük zarar gören Fukuşima halkı, eski günlerine dönmek istiyor Japonya’da 11 Mart 2011’de meydana gelen Tohoku depremi ve tsunamisinde büyük yara alan Fukuşima'nın halkı, afet öncesi haline geri dönmeyi ve geleceğe ümitle bakmayı bekliyor.

Yeni Zelanda'da 8,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi Yeni Zelanda'nın Kermadec Adaları yakınlarında meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında karada ve denizde tsunami uyarısı verildi.