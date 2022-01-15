Türkiye Gazetesi

Çin’in başkenti Pekin’de 4 Şubat’ta başlayacak olan 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na sayılı günler kala Covid-19’un Omciron mutasyonlu ilk yerel vakası bildirildi.

Pekin sağlık yetkililerden Pang Xinghuo basına verdiği demeçte, yapılan testler sonucu söz konusu hastada Omicron’a ait özgü mutasyonlar tespit edildiğini ifade etti.

İŞ YERLERİ KAPATILDI

Vakanın Haidian bölgesinde tespit edildiği ve hastanın evi ve iş yerinin kapatıldığı, temaslı olduğundan şüphelenilen 2 bin 430 kişiden örnek toplandığı aktarıldı.

Pekin dışında Tianjin şehri, Henan eyaleti, Guangdong eyaleti ve Liaoning eyaletinde Omicron mutasyonlu vakalar bildirilirken, ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı ise bilinmiyor. Çin’de salgının başından bu yana 104 bin 745 kişide Covid-19 tespit edilirken, 4 bin 636 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çarpıcı araştırma: Omicron’un hızla yayılmasının nedeni belli oldu Güney Afrika’da yapılan araştırmalarda, Omicron varyantının diğerlerine göre çok daha yüksek “asemptomatik taşıyıcı” oranına sahip olduğu belirtildi.

Omicron Almanya'yı vurdu: Üst üste üçüncü gün vaka rekoru Koronavirüsün Omicron varyantı Almanya'da etkili oluyor. Vakaların yüzde 73'ünü bu mutasyonun oluşturduğu belirtilirken, son 24 saatte 92 bin 223 yeni vaka tespit edilmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.