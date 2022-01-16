Türkiye Gazetesi

Teksas'a bağlı Colleyville kenti polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 saat önce silahlı bir kişinin bir sinagogdaki kişileri rehin aldığını söyledi.

SWAT ekibinin de olaya müdahil olduğu kaydedildi.

Rehinelerin sayısına ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, FBI'ın silahlı saldırgan ile müzakerelerinin sürdüğü aktarıldı.

Saldırganın amacı henüz netleşmezken, sinagogun çevresi boşaltıldı.

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Avcılar'da dehşet anları: Maskeli hırsızlar markete girip rehin aldıkları kasiyeri bıçakladı Avcılar'da bir markete soygun için giren maskeli hırsızlar, kasiyeri rehin alıp kasaya yöneldi. O süreçte çıkan arbede de hırsızlara karşı koyan kasiyer, zanlılar tarafından bıçaklandı.