Türkiye Gazetesi

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir sinagogda, sabah ayini düzenlenirken silahlı bir kişinin içeri girmesiyle korku dolu anlar yaşandı. Silahlı saldırgan ayin yapanlardan 4 kişiyi rehin aldı. Haham dahil 4 kişinin rehin alındığı olayda güvenlik ekiplerine haber verilmesi üzerine polisler geldi. 1 kişinin salıverildiği olayda Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) konuya müdahale ettiği bildirildi.

1 KİŞİ SERBEST KALDI, HAHAM DAHİL 3 KİŞİ REHİNE

Teksas'a bağlı Colleyville kenti polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 11 saat önce bir sinagogdaki kişilerin rehin alındığını bildirdi. Sabah ayini sırasında silahlı bir kişinin sinagoga girerek Musevi din adamı haham dahil içerideki herkesi rehin aldığı, olaya SWAT ekibinin müdahil olduğu ifade edildi. Rehin alınan 4 kişiden birinin saatler sonra serbest bırakıldığı olayda Teksas Valisi Greg Abbott, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Sinagoda yaşanan krizide rehin alınan 4 kişiden biri ekiplerin müdahalesiyle serbest kaldı.

Vali Greg Abbott, "Dualarımız karşılık buluyor. Sinagogdaki rehinelerden birisi yaralanmadan kurtarıldı. Hala 3 rehine var. Colleyville Belediye Başkanı ile konuştum ve eyalet düzeyinde tam desteğimizi teklif ettim" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY OLAYI TAKİP EDİYOR

Konuya ilişkin Beyaz Saray, ABD başkanı Joe Biden'ı bilgilendirdiğini söyleyerek, gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.

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