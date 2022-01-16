Türkiye Gazetesi

Aktris Lori Loughlin (57) ile moda tasarımcısı eşi Mossimo Giannulli’nin (58) Los Angeles’taki malikanelerine hırsızlar girdi. Magazin haberleri sitesi TMZ, 3 Ocak’ta meydana gelen soygunda evden 1 milyon dolar değerinde mücevher çalındığını bildirdi.

Soygun, çift evde olmadığı sırada meydana geldi. Bakıcı, Loughlin’in mücevher kutusunu alan siyah kıyafetler içindeki maskeli soyguncuları kaçarken görmüş. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisin soruşturması sürüyor.

MADDİYATA EHEMMİYET VERMİYOR

Loughlin, olayda kimse yaralanmadığı için memnun olduğunu, aktör arkadaşı Bob Saget’in geçtiğimiz günlerde ölümü sonrasında artık maddiyata pek ehemmiyet vermediğini söyledi.

Malikaneyi Ağustos 2020’de 9,5 milyon dolara satın alan çift, cuma günü Hollywood Hills’te Saget’in cenaze merasimine katılmıştı.

Full House dizisinin yıldızı Bob Saget hayatını kaybetti Tüm dünyada Full House (Bizim Ev) dizisiyle üne kavuşan 65 yaşındaki aktör ve komedyen Bob Saget hayatını kaybetti.

Yüzsüz hırsız, girdiği evi aynı günde iki kez soydu Aydın’ın Söke ilçesinde soyduktan sonra ateşe verdiği eve yeniden gelen hırsızlık zanlısı bu sefer çalışan ustanın cep telefonunu çaldı. Aynı günde girdiği evi iki kez soyan yüzsüz hırsızın görüntüleri güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.