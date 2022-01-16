Mali’de 2013-2020 döneminde cumhurbaşkanlığı görevi yapan İbrahim Boubacar Keita, Mali'nin başkenti Bamako’da hayatını kaybetti. Keita'nın ölümüne ilişkin ailesi tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, devrik lider Keita'nın yerel saatle 09.00'da Bamako’daki konutunda hayatını kaybettiği söylendi.
2013-2020 döneminde cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Keita, mevcut cunta yönetimi tarafından 18 Ağustos 2020 darbesiyle istifa ettirilmişti.
Askeri cunta tarafından devrilen Mali eski cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita hayatını kaybetti.
ÜLKENİN ESKİ CUMHURBAŞKANI TOURE'DE VEFAT ETMİŞTİ
2020 kasım ayında İstanbul'da tedavi altınan Mali eski cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure hayatını kaybetti. Vefat eden cumhurbaşkanı için İstanbul'da tören düzenlenmişti. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Toure'nin yakınlarına baş sağlığı dilemişti.
Toure, 2002 ve 2007'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak 2 dönem ülkeyi yönetti.
Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti Askeri darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, istifa ettiğini duyurdu.