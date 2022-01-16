Türkiye Gazetesi

Katar’da koronavirüs sebebiyle bir bebek hayatını kaybetti. Katar Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 haftalık bir bebeğin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilerek, bebeğin bilinen başka bir tıbbi veya kalıtsal hastalığı olmadığı ifade edildi. Bakanlık, gençlerin Covid-19 salgınının yeni dalgasında yaşlılara oranla ciddi risk altında olduğunu belirterek, mevcut dalgada daha fazla sayıda çocuğun enfekte olduğunu ve önceki dalgalara göre tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

GEÇEN SENE 11 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK ÖLMÜŞTÜ

Katar’da geçtiğimiz yıl 11 yaşındaki bir çocuğun Covid-19’dan hayatını kaybetmesinden bu yana söz konusu bebek, ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ikinci çocuk oldu. Katar’da salgının başından bu yana 299 bin 242 kişide Covid-19 tespit edilirken, 626 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronadan ölen 10 çocuktan 7’si obez: Meksika abur cubura dur dedi Küçük çocukların dengeli beslenmeye teşvik edilmesi için adım adan Meksikalı yetkililer, ilkokullarda abur cubur ve şekerli içeceklerin satışını yasakladı.



9 aylık hamile kadın koronadan öldü Osmaniye’de, 25 yaşında olduğu öğrenilen hamile bir kadın, koronavirüs sebebiyle tedavi edildiği hastaneden taburcu edildikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.