Çin yönetimi, yaklaşan Kış Olimpiyatları öncesinde son derece bulaşıcı Omicron varyantının yayılmasını önlemek istiyor. Vaka görülen yer de Olimpik Park’a arabayla 15 dakikalık mesafede bulunuyor.
Binadakilerin çöplerini özel kıyafetler içindeki görevliler topluyor. Çevredeki iş yerleri de kapatıldı. Pekin, hızlı trenle 30 dakikalık mesafedeki Tianjin şehrinde Omicron vakası görülmesi üzerine teyakkuza geçmişti.
Pekin’de bir iş yeri çalışanında Covid-19’un Omicron varyantı görülmesi üzerine tüm bina karantinaya alındı.
Çin, dünyanın geri kalanının aksine “Sıfır Covid” politikası takip ediyor. Vaka görülen yerlerde sıkı karantina kuralları uygulanıyor, kitlesel testler yapılıyor. Yurt dışından gelenler de uzun süre karantinada tutuluyor.
İngiltere, Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na sporcuların katılabileceğini ancak bakanlar ve yetkililerin diplomatik boykot uygulayacağını söyledi.
Çin koronavirüsle ilgili kritik verileri siliyor: Yüzlerce dosya kayıp Koronavirüsle ilgili kritik verileri gizlediğine dair Çin hükümetine yeni bir suçlama yöneltildi.
Pekin’de bir pozitif vaka üzerine tüm bina karantina altına alındı
Çin’in başkenti Pekin’de bir iş yeri çalışanında Covid-19’un Omicron varyantı görülmesi üzerine tüm bina karantinaya alındı.
Çin yönetimi, yaklaşan Kış Olimpiyatları öncesinde son derece bulaşıcı Omicron varyantının yayılmasını önlemek istiyor. Vaka görülen yer de Olimpik Park’a arabayla 15 dakikalık mesafede bulunuyor.
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