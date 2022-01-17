Türkiye Gazetesi

Yunanistan'da aşı yaptırmayan yaşlılar ocak ayında 50 avro para cezası ödeyecek. Ceza takip eden aylarda 100 avro olacak.

Sağlık Bakanı Thanos Plevris, vergi kurumu tarafından toplanacak para cezalarının devlet hastanelerinin finansmanında kullanılacağını açıkladı.

GEÇEN SENE DE AŞI MECBURİYETİ GETİRİLMİŞTİ

Plevris, Open TV’ye verdiği beyanatta, “Yaş faktörü, halk sağlığı hizmeti üzerindeki etkisinden dolayı önemlidir” dedi. Geçen sene de ülkede sağlık çalışanlarına aşı mecburiyeti getirilmişti. Yunanistan’da 10,7 milyon nüfusun üçte ikisi tam aşılı. Yetişkinler için aşı sertifikalarının süresi de çift doz üzerinden 7 ay geçeceği için 1 Şubat’tan itibaren geçersiz olacak. Bunların hatırlatma dozlarını yaptırmaları gerekecek.

Yunanistan dünyada en yaşlı nüfusa sahip yedinci ülke.

Yunanistan'da Kovid-19 aşısı olmayan 60 yaş üstüne para cezası geliyor Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)'a karşı yeni tedbirler alıyor. Ülkede aşısı olmayan 60 yaş üstü vatandaşların ayda 100 avro ceza ödeyeceği açıklandı.

Yunanistan, 60 yaş üzeri için aşıyı zorunlu hale getirdi Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Covid-19'a karşı aşılamanın gelecek yıldan itibaren 60 yaş üzerindeki vatandaşlar için zorunlu hale geleceğini, kurala uymayanlara ayda 100 Euro para cezası uygulanacağını duyurdu.