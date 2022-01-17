Türkiye Gazetesi

Afganistan’ın kuzeybatısında yer alan Badgis vilayetindeki Qades ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde çok sayıda ev yıkılırken, ilk belirlemelere göre aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi.



ÖLENLERİN ARASINDA ÇOCUKLAR VAR

Qades Kaymakamı Mohammad Seleh Pordel yaptığı açıklamada, “Ölenlerin arasında çocuk ve kadınlar bulunuyor” dedi. Yetkililer, depremdeki can kaybının artmasından endişe edildiğini açıkladı.



Türkiye-İran sınırında deprem oldu AFAD'ın verilerine göre, İran'ın Salmas kentinde saat 16.03'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Van'da da hissedildi.

Çin'de korkutan deprem: 6,6 ile sarsıldılar Çin’in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan haberi, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) duyurdu.