Türkiye Gazetesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Beytullahim kentinin güneyindeki Gush Etzion kavşağında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Falih Ceradat isimli Filistinliyi öldürdü. Bu olayla ilgili Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nden ayrı ayrı açıklama yapıldı.

"GASPÇI İSRAİL"

Hamas "İşgalci, hem askerlerinin hem de yerleşimcilerinin halkımıza ve onun mülklerine yönelik saldırılarının bedelini ödeyecek. Halkımız kendi topraklarında onurlu ve güven içinde bir hayat sürünceye dek direniş güçleri, gaspçı işgalcilerin kabusu olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"CERADAT İLE GURUR DUYUYORUZ"

Açıklamada ayrıca "Batı Şeria'nın güneyinde kahramanca bıçaklama eylemini gerçekleştiren şehit Ceradat'la gurur duyulduğu" kaydedildi. "Bıçaklama eyleminin İsrail güçleri ile yerleşimcilerin Batı Şeria, Kudüs ve Necef'teki ihlallerine verilen doğal bir karşılık olduğu" belirtildi.

"MÜCADELEMİZ, KUTSAL MEKANLAR KURTARILANA KADAR SÜRECEK"

İslami Cihad Hareketinin da İsrail askerleri ile yerleşimcilerin işlediği "suçların" cevapsız kalmayacağını ifade etti. Açıklamada, "Yerleşimciler, Batı Şeria, Kudüs ve Necef'te canımıza ve topraklarımıza yönelik ihlallerinin bedelini ödeyecek. Halkımızın mücadelesi, bu topraklar ve kutsal mekanlar işgalden kurtuluncaya kadar sürecek" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'DEN YARGISIZ İNFAZ

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddialarıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürüyor. İnsan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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