Türkiye Gazetesi

ABD Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Açıklamada, Milley’in ABD Başkanı Joe Biden ile 12 Ocak’ta emekli General Raymond Odierno’nun cenazesinde bir araya geldiği ifade edilerek, Milley’in görüşmeden önce ve sonra düzenli olarak test yaptırdığı ve test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

TÜM KOMUTANLARA TEST YAPILDI

Milley’in daha önce Covid-19 aşısı yaptırdığı ve güçlendirici doz da aldığını bildirilen açıklamada, Milley’in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tüm komutanların Covid-19 testi yaptırdığı ve bir kişi dışında sonuçların hepsinin negatif çıktığını aktarıldı.

Ekibinden 6 kişi korona oldu, Kanada Başbakanı kendisini karantinaya aldı Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ekibinden altı kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması üzerine kendisini karantinaya aldığını duyurdu.



Omicron, Premier Lig'i vurdu: 103 kişi korona oldu İngiltere Premier Lig'deki Covid-19 vakalarında son bir haftada 103 kişiyle rekor artış yaşandı.