Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Hükûmetleri Covid-19’un beklenmedik kazançlarına bir defaya mahsus %99 servet vergisi koymaya çağıran yardım kuruluşu Oxfam, Dünya Bankası rakamlarının 163 milyon kişinin daha yoksulluk sınırının altına itildiğini gösterdiğini ve bu sırada süper zenginlerin hükûmetler tarafından sağlanan teşviklerden yararlandığını söyledi. Oxfam, 2030 yılına kadar 3,3 milyar insanın günde 5,50 doların altında bir gelirle yaşayacağını öngörüyor.

Yardım kuruluşu, elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın kurucusu Elon Musk ve diğer en zengin dokuz milyarderin toplu olarak günde 1,3 milyar dolar daha zenginleştiği Mart 2020’den Ekim 2021’e kadar dünya nüfusunun %99’unun gelirinin azaldığını söyledi. Forbes dergisinin milyarderler listesinden alınan rakamlara göre Musk, pandeminin ilk 20 ayında servetini 10 kat artırarak 294 milyar dolara ulaştı. Onu Amazon’un kurucusu Jeff Bezos takip etti. Bezos’un net serveti %67 artarak 203 milyar dolara, Facebook’tan Mark Zuckerberg’in serveti ikiye katlanarak 118 milyar dolara, Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in serveti ise %31 artarak 137 milyar dolara yükseldi.

Yardım kuruluşu “Eşitsizlik Öldürür” temalı raporda hükûmetleri sermaye ve servet üzerinden küresel seçkinlerden vergi toplamaya çağırdı. Oxfam, Covid servet kazançları üzerinden bir defaya mahsus %99’luk beklenmedik bir verginin bütün dünyayı aşılamaya, iklim değişikliğiyle mücadele, evrensel sağlığı korumaya ve toplumsal cinsiyetle mücadeleye yönelik kaynakları sağlamaya yetecek kadar imkân sağlayacağını duyurdu. %99’luk bir vergiden sonra bile, en iyi 10 milyarderin pandemi öncesine göre 8 milyar dolar daha iyi durumda olacağına dikkat çekti.

YOKSULLAR KORUNAMIYOR

Oxfam CEO’su Danny Sriskandarajah “Küresel bir kriz sırasında bile, adil olmayan ekonomik sistemlerimiz, en zenginler için göz kamaştırıcı beklenmedik fırsatlar sunmayı başarıyor ancak en fakirleri koruyamıyor. Temel ihtiyaçlardan yoksun oldukları için her gün insanların ölmesi önlenebilir bir trajedidir” diye konuştu. Hisse fiyatları, pandeminin ilk haftalarında keskin bir şekilde düştü, sonra da dünya çapında merkez bankaları ve maliye bakanlıkları tarafından sağlanan teşviklerle desteklendi. Faiz oranlarında rekor düşüşler yaşanması ve tahvil alım süreci yoluyla para arzında büyük artışlar yaşanması, pandemi sırasında ev ve online alışveriş teknoloji şirketlerinin finansal piyasalardaki çalışma oranlarının artmasıyla birlikte hisse senedi piyasalarını yükseltti. Oxfam en zengin 10 adamın en alttaki %40’ın (3,1 milyar insan) altı kat daha fazla servete sahip olduğunu, 10 milyarderin toplam servetlerini her gün bir milyon dolar oranında harcamasının 414 yıl alacağını vurguladı.

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