Türkiye Gazetesi

Daha önce de dünyanın en iyi çorbaları arasında gösterilen 'yayla çorbası' bir kez daha CNN Travel tarafından yapılan değerlendirmeyle bu yıl da dünyanın en iyi 20 çorbası arasına girdi.

TAM BİR ŞİFA DEPOSU

Janet Clarkson'ın "Çorba: Küresel Bir Tarih" isimli kitabına atıfla, çorbanın dünya toplumlarının ilk çağlardan bu tarafa vazgeçilmez bir gıda çeşidi olduğuna vurgu yapılarak çorbaların aynı zamanda şifa kaynağı olduğuna işaret edildi.

Dünyanın en iyi 20 çorbası arasında gösterilen Türk çorbasının görselinin altında, "Yayla çorbası, tıbbın ve çorbanın birbirinden ayrı düşünülmediği bir zamandan bahsediyor." ifadesine yer verildi.

HASTALARA DA VERİLİYOR

Nezle, grip gibi kış hastalıklarına karşı önlem olarak da içildiği belirtilen yayla çorbasının, bazı Türk hastanelerinde hastalara özellikle servis edildiği aktarıldı.

Ayrıca değerlendirmede, haşlanmış pirinç veya arpa kullanılan çorbaya eklenecek bir parça kuru nanenin, yoğurdun hafif aromasını dengelemeye yardımcı olacağı ve taze pide ile servis yapılması gerektiği gibi detaylar da yer aldı.

2021'DE DE LİSTEDEYDİ

Amerikan yayın organı, Nijerya'nın "banga", Vietnam'ın "beef pho" ve Ukrayna'nın "boş" isimli çorbalarını da en iyi çorbalar arasında gösterdi.

CNN Travel, 2021'deki değerlendirmesinde de yayla çorbasını en iyi ilk 20 listesine almıştı.

Doğal antibiyotik: Kelle paça çorbasının faydaları saymakla bitmiyor Türk mutfağının sakatat kategorisinde yer alan kelle paça çorbası pek çok hastalığa iyi geliyor, faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar kelle paça çorbasının faydalarını en iyi şekilde görmek isteyenler için sirkeli sarımsaklı sosla beraber tüketilmesini tavsiye ediyor.

Kahvaltıyı geçiştirmeyin: Poğaça yerine bir kâse çorba için Günümüzde özellikle genlerin 'vakit darlığı' sebebiyle kahvaltıyı atladığını belirten Prof. Dr. Sedat Üstündağ “Uzun uzun kahvaltı yapmaya vakit bulamıyorsanız, babaannelerimizin ve dedelerimizin yaptığını yapın bir kâse çorba için” dedi.